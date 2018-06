In Canada è in corso la pianificazione del Regolamento sull’emissione di Formaldeide dai prodotti compositi a base di legno. Nell’autunno 2018 è programmata la fase di inchiesta pubblica. Il Regolamento sarà probabilmente in linea con quello statunitense TSCA Title VI. https:// www.canada.ca/en/health-canada/corporate/about-health-canada/legislation-guidelines/acts-regulations/forward-regulatory-plan/2017-2019/regulations-formaldehyde-emissions-composite-wood-products.html

This entry was posted in news . Bookmark the permalink