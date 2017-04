Seminario su sostanze pericolose

Il Seminario si pone pertanto l’obiettivo di descrivere cosa i protocolli di sostenibilità come ad esempio il sistema LEED® richiedono e definire i Criteri Ambientali Minimi che devono essere valutati nei materiali in termini di sostanze chimiche pericolose e prove fisiche.

Il trend verso una normativa che per il mercato dell’edilizia richiama l’attenzione sulla richiesta di riduzione degli impatti ambientali, si sta manifestando in modo sempre più evidente. A fianco degli strumenti progettuali i principali Protocolli di certificazione stanno infatti chiedendo di garantire che a monte della filiera siano disponibili informazioni sugli ingredienti chimici dei prodotti che andranno a comporre l’edificio per stimolare da un lato una maggiore trasparenza e dall’altro ridurre l’uso di sostanze pericolose.

